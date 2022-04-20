盛冷凍食品不獲豁免 外賣頂多派一個 膠袋徵費 研加至一蚊

■現時非氣密包裝完全包裹的產品，可獲豁免膠袋徵費，正研究取消。

膠袋徵費自○九年起生效，每個收五角，旨在救救地球。但本地膠袋棄置量有增無減，過去兩年疫情帶旺外賣，膠袋用量驚人。政府「出招」，擬提高膠袋徵費至一元，同時取消買冷凍食品可獲免費膠袋的豁免，即市民將來買凍肉、凍飲、雪糕等冷凍食品，不會再獲派發膠袋。然而，鑑於公眾對外賣食品有需求，會容許市民獲一個免費「外賣袋」。有環保團體形容豁免外賣膠袋徵費，存在「灰色地帶」，要求當局向市民提供「走塑」選項，才能推動環保。每個膠袋收費五角措施，由二○一五年起擴大至整個零售業界，所有零售點，除豁免情況外，須每向消費者提供一個塑膠購物袋，即徵收最少五角。據悉，塑膠購物袋總棄置量在一五年曾下跌四分之一，其後幾年棄置量反彈回升，至前年棄置量衝破四十億個的關口，令人憂慮。環境局指，數字反映有必要優化計劃以維持減廢成效。局方向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一或兩元水平，以促使消費者改變他們的行為習慣，同時取消現時對冰凍或冷凍食品及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免。局方在今年第二季向立法會提交相關條例，一旦通過，將會落實。惟疫情之下，市民對外賣食物需求顯著增加。文件提到，外賣膳食與一般被非氣密包裝完全包裹的食品，包括盒裝雞蛋、帶氣孔膠包裝盒內的藍莓等有別，有必要為顧客提供膠袋盛載外賣膳食，方便市民攜帶，因此建議繼續豁免「外賣袋」，但每次免費派發的數目限於一個。環團促進一步收窄豁免綠色和平頂目主任譚穎琳接受本報查詢時指，膠袋徵費有提高的必要，但強調「一蚊」並非高價，「可能得開頭一、兩年」有用。她指，相對提高徵費，環團比較關心「收窄豁免」。她指，取消現時對冰凍食品等的膠袋豁免，只屬「最低限度的收窄」，並指派一個「外賣袋」方案存在「灰色地帶」，難以釐訂派發條件，她反問：「係咪我一次過買兩個飯盒，就獲兩個免費膠袋」。譚又指，政府應向市民提供「走塑」的選項，例如推動企業設「可借可還」的購物袋及再用餐具，但她形容香港在「走膠」選擇方面，比其他地區行得「過慢」。