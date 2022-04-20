餐飲業批擾民指加強教育更重要

過去兩年，政府多次禁食肆堂食，市民習慣買外賣，令膠袋用量大增。當局建議豁免向「外賣袋」徵費，但規定食店只能提供一個「外賣袋」給消費者，惹起質疑如何推行。有餐飲業界指相關措施「擾民」，反斥政府為何不加強環保教育和宣傳，讓市民自備環保器皿盛載食品，提高拒絕「用膠」的意識。



食店負責人劉晉（見圖）接受查詢時指，如果餐廳只能向一名市民派一個「外賣袋」，「係跟訂單計，或跟飯盒數量計算」，形容措施「擾民」。他表示，不排除食店日後會提供「大膠袋」，不論市民買一盒飯或多盒食物，省卻估計「麻煩」，大膠袋用量多，間接造成更多浪費。



劉晉表示，其實很多食客，不論長者或年輕人，已習慣帶環保袋或飯盒到食肆，一旦點叫的食物吃不完，就會打包拿走，不需耗用發泡膠飯盒和膠袋。他認為政府推動環保，不能只靠徵費，卻忽略教育，當局應宣傳「循環再用」盛器的意識，好過樣樣講錢。