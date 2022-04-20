咬甩區議員左耳 刀傷三人 狂漢囚14年半

反修例衝突中，一名男子咬甩一名時任區議員的左耳，並持刀捅傷三人，昨天被判入獄十四年六個月。法官形容咬甩耳行為「非常非常野蠻」。



二○一九年十一月三日太古城中心外發生傷人案，四名男女受傷。被告陳真（五十二歲），患有復發性抑鬱症，聲稱案發當日離開其太古城住所前一個半小時，飲了中國白酒及啤酒。遭陳在太古城中外用刀「劏肚」的男傷者溫浩倫指，陳真以半廣東話半普通話大叫「光復台灣」，二人發生口角，陳伸手入背囊拿刀劏其腹部，溫送院時危殆，留醫六日才出院。當時在旁的溫太梁碧琪俯身圖推開陳，被陳捉住左手上臂，持刀向其背部狂插五刀；梁堂姐梁瑩瑩亦被陳真拿背包打至倒地，復遭拳打腳踢。時任區議員的趙家賢與陳糾纏期間，左耳外廓遭陳咬甩，重新駁回不果，須永久移除。



創傷報告指，趙家賢永久失去左耳外廓後，須安裝假耳，不能佩戴普通掛耳口罩，只能把口罩綁緊在頸後。其耳朵感測聲音方向有困難，案發後難以集中精神，現因四十七名初選人士串謀顛覆國家政權案，被還柙至今逾十三個月，趙還柙期間亦有接受心理輔導。



陪審團去年裁定陳真三項蓄意傷人罪及一項普通襲擊罪成。法官張慧玲昨天判刑時指，陳真咬甩趙家賢左耳的事件「非常非常野蠻，實在令人難以置信」，趙被咬甩左耳後情緒失控激動大哭，相信是難以想像自己的耳朵會被他人咬甩。另外，三名受害人均患有創傷後遺症。張官酌情扣減刑期後，判陳真監禁十四年半。