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在家欠運動　校長：有學生長胖了

2022-04-20 列印
■有校長直言，有學生長期在家上網課少運動長胖了。
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疫情下，學校停課，學生長期留家上網課，欠缺運動。有校長直言，復課首天，留意到有學生長胖了。

葵涌佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝說，留意到有學生較停課前長胖了，適逢即將換季，已聯絡校服供應商下周來校販賣夏季校服，讓家長購置合身的校服。學校平日安排體育課、歷奇訓練課及大笑瑜伽課，相信學生復課後會有充足運動。青衣的荃灣商會學校校長周劍豪亦指，有運動型的學生因留家抗疫難做運動而長胖，正物色可於網上舉辦的動態活動，下午時段開放予學生參與。
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