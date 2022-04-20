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日報新聞 > 港聞

美股中段升314點

2022-04-20 列印
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市場憧憬大企業季度盈利表現理想，帶動杜指高開。杜指中段報三四七二六點，升三百一十四點；納指則報一三五○○點，升一百六十八點。滙控美國預託證券價格見五十三點七七港元，升零點三二港元；騰訊則見三百五十八點七港元，跌五點三港元。
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