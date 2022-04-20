滿60歲可免費拎五快測包

政府昨日起向年滿六十歲人士免費派發快速檢測套裝，但不少派發點未開門，就已經有人排隊等待。有政黨更接獲求助，指未能如願獲取快測包，建議當局提供劃一指引，只要屬有需要人士也應獲得所需的快測包。



六十歲或以上人士可在六百八十個服務點，包括地區康健中心、衞生署的長者健康中心等，免費領取快測包，每人限取五份。其中深水埗地區康健中心，未開門已經有不少人排隊等候，簡單登記後就可免費領取。但民建聯稱接獲不少求助，指獲告知由於不是中心的會員，未能獲取快測包，但有人在另一中心卻可以彈性處理，建議只要屬有需要者也應獲得所需的快測包。