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日報新聞 > 港聞

美口罩令裁定違法 搭飛機火車毋須戴

2022-04-20 列印
■美國航空公司宣佈不再硬性規定機場範圍及內陸航機上戴口罩。
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美國疾病控制及預防中心上周宣佈，把適用於公共交通工具包括飛機、火車及的士的「口罩令」延長至五月三日。但佛羅里達州聯邦地方法院法官裁定這項防疫措施屬違法。據美國傳媒報道，美國公共運輸保安部門已不再執行這措施。美國航空公司亦隨即宣佈，不再硬性規定機場範圍及內陸航機上戴口罩。
白宮發言人指裁決令人失望，美國司法部可以對裁決提出上訴。
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