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竹篙灣首期交付千隔離房

2022-04-20 列印
■林鄭月娥指，竹篙灣首階段約交付一千個隔離房間。
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中央援建的竹篙灣社區隔離設施第一階段工程完工，昨日交付特區政府，特首林鄭月娥指昨日約交付一千個房間，其餘的房間預計三個月內陸續交付。她指出，學生陸續復課和放寬社交距離措施，需為可能發生的新一波疫情做好準備。此外，建築署署長何永賢接受內媒訪問時指，中央援港的九個項目中，除了落馬洲應急醫院，其餘八個項目都需要港府部門參與推進，對建築署團隊是個不小的挑戰。
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