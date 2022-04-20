馬會場外投注站周四重開
盛冷凍食品不獲豁免 外賣頂多派一個 膠袋徵費 研加至一蚊
膠袋徵費自○九年起生效，每個收五角，旨在救救地球。但本地膠袋棄置量有增無減，過去兩年疫情帶旺外賣，膠袋用量驚人。政府「出招」，擬提高膠袋徵費至一元，同時取消買冷凍食品可獲免費膠袋的豁免，即市民將來買凍...
2022-04-20
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春雨早到 高雄芒果產量大減
氣候異常影響高雄芒果產量大減，當局表示災損已達救助門檻，台灣農委會將公告救助措施。 由於春雨早到，影響高雄芒果開花期授粉，導致結果率不佳及出現落果現象。高雄本土種芒果種植面積共三百五十五公頃，受災減少...
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美擬列俄為支援恐怖主義國家 烏軍拒投降俄軍猛攻頓巴斯
俄軍勢將取下烏南重鎮馬里烏波爾，向死守亞速鋼鐵廠的烏軍發炮猛攻。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄軍已開展頓巴斯戰爭，烏方會抵抗到底。另外，美國擬將俄羅斯列為支援恐怖主義國家。俄羅斯日前向馬里烏波爾亞速鋼鐵廠守...
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屋苑連錄換樓客議價承接
政府按保上限調升，業界料換樓鏈將重新啟動，據《星島地產網》報道，美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山翠擁華庭錄得換樓客入市個案。陳少鴻指，剛成交單位為翠擁華庭7座高層F室，三房套連多用途房開則，面積約7...
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行長突遭免職招行插11% 港股挫190點險守21000
人行降準不如預期，港股復活節長假後新舊經濟板塊皆現沽壓。恒指昨日低開413點，早段急插622點失二萬一關，收市跌490點，報21027點；科指插163點，收報4156點；國指跌217點，收報7167點...
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藍獅青訓出頭天 翼襲頹「兵」
車路士翼衞羅夫度斯卓克於周日的英格蘭足總盃四強士哥助藍獅晉級，領隊杜曹樂見此子重拾狀態之餘，亦開口直言希望這位藍獅青訓產品能交出穩定表現。今晚英超車路士主場迎戰近況低迷的阿仙奴，羅夫度斯卓克勢不負杜曹...
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被控普通襲擊 「鐵粉」不離不棄 薛影儀煮「監獄飯」餵Fans食
37歲嘅「亞姐一姐」薛影儀早前被判一項普通襲擊及一項違反「口罩令」控罪，目前保釋等候上訴中，有唔少「鐵粉」喺網上留言為阿儀打氣，亞視靈機一觸舉行「試食阿儀」活動，邀請3位幸運「鐵粉」試食阿儀煮嘅咖哩薯...
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李一飄 - 豁免「外賣袋」徵費 不可長久｜社論
膠袋難以分解，長遠破壞地球環境。正當多國立法規定以循環物料取代膠袋，並大力推動源頭「走膠」，香港則寓禁於徵，由○九年起，每個膠袋徵收五角，圖減少膠袋的使用量，但徵費無阻人們「貪方便」，膠袋使用量不跌反...
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仲達 - 友心友型贏面夠高 ｜頭號目標
第七場三班一二○○米。「友心友型」於上季初跑谷草此程時，已嘗在留至包尾之下，直路上在馬林中左穿右插而上，早已顯示此程性能好之餘，實力亦非四班可留，所以今季首兩戰即取得一冠一亞火速交代。至於交代後未有更...
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