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馬會場外投注站周四重開

2022-04-20 列印
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政府將於周四首階段放寬社交距離措施。馬會昨日表示，本周四起場外投注站將會重開，暫不提供投注及自助售票機服務。電話投注服務則將由四月二十四日起逐步恢復。場外投注處會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及投注戶口管理的服務，但不會於場內顯示賠率及投注資訊。
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