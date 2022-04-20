高志活：逾10物流公司拒接「國殤之柱」

矗立在香港大學校園近二十五年的「國殤之柱」，去年十二月遭拆除運走。「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活指，已準備將「國殤之柱」由香港運走，惟逾十間物流公司疑擔心成為中國報復對象，故拒絕將雕塑運往碼頭，但他相信最終雕塑可順利移離香港，只是時間上的問題。



高志活指將「國殤之柱」由香港運走，過程並不容易，團隊正努力尋求方法。他又說正在丹麥製作多個三至四米高的「國殤之柱」銅雕，計劃在世界知名大學永久擺放，並計劃將汽車拖板改裝成活動版的「國殤之柱」，以方便在不同地方展示。

