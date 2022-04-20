社署設新委會 監管兒童住宿

香港保護兒童會轄下的「童樂居」，去年十二月爆出虐待幼兒醜聞，至今共有三十四名職員被捕，受虐兒童最少涉及四十名。社會福利署昨宣佈成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，全面檢視兒童住宿照顧及相關服務的監管，並提出改善措施。



社署發言人表示，鑑於較早時有兒童院舍發生懷疑虐待兒童事件引起公眾關注，政府已即時採取連串跟進行動，確保相關院舍的運作符合服務質素的要求，讓接受服務的兒童得到適切的照顧。



委員會由社署署長領導，委員包括立法會議員、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表等。委員會的工作範圍，包括檢視現時的兒童住宿照顧及相關服務、各類服務之間的銜接及服務監管、確定需要改善的地方，並制訂可行的改善措施，以及就檢討內容提出具體建議。委員會的檢討工作由本月展開，預計於明年三月完成。