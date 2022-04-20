  • 2022年4月20日 星期三
  • 20º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 快測包趙家賢啤酒高志活國殤之柱

日報新聞 > 港聞

野豬闖兒童醫院覓食成功逃脫

2022-04-20 列印
■兒童醫院外有野豬徘徊覓食，警員持盾牌到場戒備。
Previous Next

市區再有大野豬隨處走，港島薄扶林大口環根德公爵夫人兒童醫院外有野豬徘徊覓食，多名警員持盾牌到場戒備，最終野豬行入附近的石灘，回歸郊野。

警方昨午三時許接獲保安員報案，指在大口環根德公爵夫人兒童醫院外，發現一隻約一米長成年野豬，闖入兒童醫院停車場內徘徊覓食，擔心野豬會襲擊人。警方接報到場，有警員持盾牌進入醫院戒備，現場消息稱，因為停車場圍上鐵絲網，野豬被困在內，但牠並沒有受驚。警員在場不斷驅趕，其後野豬走出醫院範圍，離開後進入對面路政署一個地盤，警員亦尾隨走入地盤監視。

漁護署人員其後接報到場，警員繼續敲打盾牌，驅趕野豬，之後野豬被驅離地盤，沿路走入海邊石灘，上山後失去蹤影，警方及漁護署人員遂收隊離去。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd