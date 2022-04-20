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日報新聞 > 港聞

八達通服務站 拍卡查消費券紀錄

2022-04-20 列印
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政府派發首階段五千元消費券，由於八達通存額有上限，使用八達通領取的人士至少要分三次才能領取全數五千元，巿民或會感到混亂，也未必能記清消費券的使用情況。

八達通卡公司昨表示，市民昨日起可以透過港鐵站或商場內的八達通服務站，拍卡查閱消費券的合資格消費累積金額、消費券第一期四千元及第二期一千元的已領取總額及領取紀錄詳情等。
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