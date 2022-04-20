推手機實名登記 商經局：未有計劃

今年三月一日起，所有新發售的上台月費服務及電話儲值卡，均須啓動服務前完成實名登記。商經局局長邱騰華表示，市民登記電話卡時，需提供姓名及身份證號碼等資料，相信已填補法律漏洞，強調目前未有計劃參考內地推行手機實名登記。



商經局常任秘書長梁卓文指，落實電話卡實名制運作順利，大部份電訊商在首階段完成實名登記的設施及系統，但一間電訊商因未符合法例要求，被當局暫時吊銷其牌照。他續指，第二階段已展開，電訊商發出約一百萬張新電話儲值卡，均完成實名登記。至於在第二階段前發出的一千六百萬張電話儲值卡中，則有四十萬張已完成登記。他形容進度良好，相信如期在明年二月前完成所有登記。局方指，疫情穩定後會在郵局設立服務站，協助長者登記。社福機構亦會提供協助。