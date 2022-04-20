煽惑他人立會投白票 兩被告判入獄兩個月

已流亡海外的立法會前議員許智峯，去年在facebook發文呼籲公眾在立法會選舉中投白票，已被法庭簽發手令通緝。男銷售員和女辦公室助理轉載許的帖文，被廉署起訴各一項煽惑他人投白票罪，二人早前承認控罪，成為條例生效後首宗被定罪的被告。主任裁判官錢禮昨於觀塘法院（圖）判兩人入獄兩個月，緩刑一年半執行，並下令兩人各付堂費一千元。



錢官判刑指，控罪不宜判處社會服務令，只會判處監禁；考慮到兩人認罪及求情，以三個月量刑，認罪扣減一個月。



辯方求情指，三十六歲被告陳健民有悔意，他在廉署調查時已移除涉案帖文。六十五歲被告梁月嫦不諳科技，沒有證據顯示有人曾閱覽或讚好涉案帖文，梁已刪除facebook帳戶，不會重犯。