授溝女秘訣 勒索學員 網紅涉威嚇性營業被捕

■「鬼王」教學片段。

■海關講解案情，以及展示證物。

一名自稱「鬼王」的網紅，利用男粉絲急於結識女友的心態，收巨額學費傳授「獨門心法」及「溝女技巧」，受害人先支付三萬元入會費，竟被公開於教學短片中，再被威嚇須再買十萬元課程，否則拒絕刪除相關短片。海關以涉嫌使用具威嚇性營業行為，以及誤導性遺漏的不良營商手法，拘捕「鬼王」，是首次以不良營商手法調查銷售交友訓練及諮詢服務。自稱「鬼王」男子，三十二歲，以網紅身份招徠，開設短片分享平台，專門教授男性「溝女秘訣」。海關指，涉案二十多歲的受害人心急想交友，支付三萬元入會費，向「鬼王」購買約會技巧諮詢課程服務，希望獲傳授交友心法。不料上過課後，被發佈於上課期間的短片內，更被要求額外購買十萬元形象改善服務，否則拒絕傳授技巧。受害人拒絕就範，但「鬼王」以威迫手段，拒絕刪除受害人的片段，受害人擔心身份被公開，只好接受。公開學員身份 刪片須買10萬課程被捕男子在網絡上載「教學影片」，其patreon頻道「鬼王溝女哲學」，以「正在創作每個香港男性必學用黎（嚟）旁身既（嘅）獨門馭女心法……決定你一生感情道路成功與否」作簡介，目前仍未關閉。頻道會員等級分為兩個，若想成為「鬼王入室弟子」，每月盛惠一千一百八十元。「鬼王」會每周上載一條入門「鬼王心法」溝女教學影片，同時亦有其「實戰示範」。另一等級則索價高達七萬七千多元，「鬼王」聲稱名額僅五個，會「全方位提升溝女能力值，為期一整年」，適合有強烈渴望於三個月內改變感情現況、單身多時的男性。此外，「鬼王」亦有一個約一個多月前開啟的YouTube頻道，頻道有近二十條短片，主要教人如何溝女。海關版權及商標調查科助理監督楊郁文表示，涉案男子以網紅身份作招徠，利用網民急於交友的心態，銷售約會技巧兩三年，手法非常卑劣，呼籲消費者，特別是年輕人，不要因為急於交友而倉促購入約會技巧訓練服務，以免招致損失。