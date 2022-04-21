市民報復式堂食 晚市日日爆

■防疫規定今天起分階段放寬，當中堂食可延至晚上十時，以及四人一枱。

■未來兩周中式酒樓晚市預約已爆滿。

第五波疫情緩和，限聚令由今天起分階段放寬，食肆晚市堂食延至晚上十點，最多四人一枱，不少市民準備「報復式消費」吃喝。有連鎖餐飲集團透露，未來兩周晚市的預約均爆滿，而中式酒樓晚市預約亦爆滿，料周末早上茶市亦旺場，生意將恢復至疫前的八成。金記控股有限公司主席、稻苗學會主席徐汶緯說，旗下餐廳未來兩周晚市預約均已爆滿，料首階段社交距離放寬後，可恢復六、七成生意。他相信，若疫情持續受控，飲食業界「最黑暗的時間過去」，其集團持審慎態度，暫不會聘請大量人手填補空缺。香港餐務管理協會會長楊位醒說，未來兩周，中式酒樓晚市預約爆滿，訂座難，料生意將恢復第五波前的八成。他形容：「好多人困咗好耐，想出嚟食飯聚下，相信嚟緊呢個周末有好多人外出飲茶。」小店推特色菜單吸客位於大角咀街坊名店「良順興」負責人Candy向本報說，上周起陸續有顧客預訂周四後的晚市堂食，未來數日訂座率達四成。為吸引顧客入座，「良順興」亦推出系列新菜式，包括陳皮薑絲豆腐蒸鱸魚、鍾無艷煎肉餅、麻辣鮑魚豬大腸雞煲、麻辣枝竹豆卜薑葱鮑魚煲等。此外，若熟客要點「隱藏菜單」，她亦會親自烹調。在尖沙咀經營餐廳的Allen表示，重啟晚市對其是一個大挑戰，「我是在收緊防疫措施前兩天才申領到牌照，開張後都未做過晚市堂食，所以我和員工都很緊張。」為應付晚市堂食，Allen近日增聘三成樓面人手，「原本有十個員工，現在請多三個，因為晚市客人對服務要求較高。」Allen吩咐廚房購入多點食材，「食材都入多了一倍，主要是海鮮和肉類，晚市客人都會吃得豐富和飽肚一點。」Allen說，餐廳一月開張以來，都沒有晚市堂食，生意受很大影響，「飲食業收入主要靠晚市，所以這幾個月，平均每月都蝕十多萬。」他預計重開晚市堂食後，生意額會增加五成。