改善腸道微生態 有助紓緩疫情帶來的負面情緒

根據中大的研究報告指出，七成六的新冠患者康復後會出現後遺症，當中最常見的症狀包括焦慮及失眠。

腸道有第二大腦之稱，有平衡的腸道微生態，精神也會倍添健康。

疫情已經持續兩年以上，何時完結尚未可知，在第五波疫情爆發時，感染人數曾經連日破紀錄增長，情況令人擔憂。香港中文大學醫學院曾做研究，七成六的新冠患者康復後出現「長新冠」，未感染人士亦憂慮會中招，惶惶不可終日。精神科專科醫生麥永接醫生今天教大家面對焦慮及紓解方法，更指出腸道和大腦的關係，了解腸道微生態失衡如何影響情緒，以及益生菌怎樣幫助正服用精神科藥物的病者。認識疫情帶來的情緒困擾市民在無止境的抗疫爭戰中，可說是無分年齡、階層，折磨着每一個人。受感染的害怕病情加重，未受感染的擔憂自己及身邊人的健康，不期然產生焦慮、抑鬱等症狀，麥醫生表示，若不好好處理情緒問題，有機會轉化成嚴重的情緒病，所以大家要及時發現並處理，避免病情惡化。「由於疫情的不確定性，加上早前在家工作、限聚、圍封等，都容易令人不開心，或產生驚恐，甚至憤怒等情緒，所以我們要留意別讓負面情緒過分影響日常生活。」疫情帶來對未知的恐懼，出現焦慮、抑鬱、失眠等，其實也屬正常，但假如情況持續，導致沒有食慾、失去集中力、思想變得負面、悲觀甚至有尋死念頭，就要特別小心，若情況兩星期以上也沒改善，便應該立即求醫尋求協助了。如何紓緩疫情所引致的負面情緒根據中大醫學院年初發表的一份研究指出，逾七成新冠患者康復後六個月內出現至少一種後遺症，當中常見的症狀如焦慮及睡眠困難，均有百分之二十一。根據麥醫生觀察，即使未有確診，疫情也會大大影響正常人的情緒，所以他建議我們要由根本着手，例如減少瀏覽社交平台，尤其民間流傳的不準確消息或流言，看得多只會徒添煩惱。即使想留意疫情發展，看新聞也要適可而止。「另外，有規律的生活作息同樣十分重要，而且要謹記一動一靜。動即是適量的運動，保持健康的體魄；而靜則是閒時可以看看書、打掃執屋，甚至下廚做飯，都可以讓心情放鬆。」要放空心靈，除了以上的方法，一些呼吸法、打座或靜觀訓練亦有幫助，麥醫生強調不要只着眼無止境的煩惱，要活在當下地生活，便能保持樂觀心態了。補充益生菌有助治療精緒病假如焦慮、失眠等情況已經嚴重影響日常生活，應該馬上求醫。對中等至嚴重情緒病患者，方法除了心理治療外，或會處方一些能調節神經傳導物質的藥物如血清素調節劑等。不過近年有研究指出腸道與大腦息息相關，有第二大腦之稱，麥醫生更形容兩者有如智能手機和智能手表一般的關係。「以前我們認為是情緒影響腸胃，但近年有研究發現腸道微生態失衡會反過來造成情緒問題，所以有些新的治療方法會嘗試配以補充益生菌，改善腸道微生態，以助紓緩情緒。」雖然部分精神科藥物或會引起如口乾、作嘔作悶、胃部不適、肚痛、肚瀉或便秘等副作用，但透過補充益生菌，可以紓緩藥物引起的副作用，達到相得益彰的治療效果。麥醫生最後補充，有研究顯示服用具數據支持的益生菌配方，不單有機會提升疫苗成效，對於因感染新冠病毒而導致的腸道微生態失衡，也有助紓緩「長新冠」引起的症狀，在此疫情肆虐的時期，不失為合適的輔助方案。不過麥醫生最後強調，如何治療、調理最好還是與主診醫生商議，才能得到針對性的最佳方案。