改善腸道微生態 有助紓緩疫情帶來的負面情緒

認識疫情帶來的情緒困擾
市民在無止境的抗疫爭戰中，可說是無分年齡、階層，折磨着每一個人。受感染的害怕病情加重，未受感染的擔憂自己及身邊人的健康，不期然產生焦慮、抑鬱等症狀，麥醫生表示，若不好好處理情緒問題，有機會轉化成嚴重的情緒病，所以大家要及時發現並處理，避免病情惡化。「由於疫情的不確定性，加上早前在家工作、限聚、圍封等，都容易令人不開心，或產生驚恐，甚至憤怒等情緒，所以我們要留意別讓負面情緒過分影響日常生活。」
疫情帶來對未知的恐懼，出現焦慮、抑鬱、失眠等，其實也屬正常，但假如情況持續，導致沒有食慾、失去集中力、思想變得負面、悲觀甚至有尋死念頭，就要特別小心，若情況兩星期以上也沒改善，便應該立即求醫尋求協助了。
如何紓緩疫情所引致的負面情緒
根據中大醫學院年初發表的一份研究指出，逾七成新冠患者康復後六個月內出現至少一種後遺症，當中常見的症狀如焦慮及睡眠困難，均有百分之二十一。根據麥醫生觀察，即使未有確診，疫情也會大大影響正常人的情緒，所以他建議我們要由根本着手，例如減少瀏覽社交平台，尤其民間流傳的不準確消息或流言，看得多只會徒添煩惱。即使想留意疫情發展，看新聞也要適可而止。
「另外，有規律的生活作息同樣十分重要，而且要謹記一動一靜。動即是適量的運動，保持健康的體魄；而靜則是閒時可以看看書、打掃執屋，甚至下廚做飯，都可以讓心情放鬆。」要放空心靈，除了以上的方法，一些呼吸法、打座或靜觀訓練亦有幫助，麥醫生強調不要只着眼無止境的煩惱，要活在當下地生活，便能保持樂觀心態了。
補充益生菌有助治療精緒病
假如焦慮、失眠等情況已經嚴重影響日常生活，應該馬上求醫。對中等至嚴重情緒病患者，方法除了心理治療外，或會處方一些能調節神經傳導物質的藥物如血清素調節劑等。不過近年有研究指出腸道與大腦息息相關，有第二大腦之稱，麥醫生更形容兩者有如智能手機和智能手表一般的關係。「以前我們認為是情緒影響腸胃，但近年有研究發現腸道微生態失衡會反過來造成情緒問題，所以有些新的治療方法會嘗試配以補充益生菌，改善腸道微生態，以助紓緩情緒。」雖然部分精神科藥物或會引起如口乾、作嘔作悶、胃部不適、肚痛、肚瀉或便秘等副作用，但透過補充益生菌，可以紓緩藥物引起的副作用，達到相得益彰的治療效果。
麥醫生最後補充，有研究顯示服用具數據支持的益生菌配方，不單有機會提升疫苗成效，對於因感染新冠病毒而導致的腸道微生態失衡，也有助紓緩「長新冠」引起的症狀，在此疫情肆虐的時期，不失為合適的輔助方案。不過麥醫生最後強調，如何治療、調理最好還是與主診醫生商議，才能得到針對性的最佳方案。