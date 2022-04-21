歐美多個國家 爆急性兒童肝炎

歐美多國發現很多兒童感染不明原因的嚴重急性肝炎，其中英國有部份兒童更需要移植肝臟，歐洲疾控中心（圖）指仍未確定感染原因，但部份患者同時驗到感染新冠病毒，世衞指要進行基因分析，才能斷定是否有關連；而英國衞生官員排除事件和新冠疫苗有關，指有患者並無接種疫苗。



歐洲疾控中心指，除了早前通報英國的七十四宗，丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙亦有病例；美國阿拉巴馬州也發現九宗疑似病例。世衛和歐洲疾控中心皆指，大部份患病兒童無發燒，但英國有些病例症狀嚴重，患者須轉入肝臟科接受治療，其中六人更要接受肝臟移植。



有報道稱，這種肝炎的感染者主要是十歲以下兒童，症狀包括黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛。英國已開始檢視這種肝炎，與常見病毒的關係，抑或有其他可能病因，例如新冠病毒、傳染病或環境因素，目前懷疑最有可能病因是傳染病。