野豬大潭追咬兩山友

鰂魚涌柏架山道六日內，出現三宗野豬傷人事件。一對男女昨在大潭郊野公園行山時，遭野豬追咬，兩人腿部均受傷需送院治理（圖）。



兩男一女昨午一時許行至近大風坳休息時，發現三隻野豬，其中一隻身長約一點五米的野豬，衝向三人追咬，其中一名男子嘗試驅趕時被咬中右小腿，女子亦被咬傷右大腿，報警求助。救護員趕至，替兩人初步包紮後，再送院治理，漁護署指昨午在柏架山道已人道處理兩隻主動向人搶奪食物的野豬。



野豬關注組指郊野公園是野豬的家園，部份市民不熟悉其習慣，有機會引發衝突；故不要餵食野生動物，改變牠們習性。