康復碼被指無法顯示市民記錄 致電熱線無人接聽

政府前天推出新冠「康復記錄二維碼」，以便利康復者使用「疫苗通行證」。但有市民和議員反映登記時問題甚多。日前康復的民建聯立法會議員鄭泳舜於電台節目稱，前天嘗試登記時被指找不到其資料，致電熱線則多次被接駁至留言信箱，至兩小時後才成功打通，批評不理想。他又擔心康復長者網上登記二維碼有困難，希望當局協助登記。



另有康復聽眾周先生指自己及太太於上月底申報快速測試陽性，均獲發隔離令，前天嘗試登記，但平台沒有記錄其資料，只有太太成功登記。他提及自己未打針，而太太染疫前曾打一針，質疑是否只有曾接種人士才可獲發「康復碼」。



截至昨午五時已有二十萬人次下載「康復記錄二維碼」。就有市民反映平台無法顯示其康復記錄，副政府資訊科技總監黃志光估計可能是市民所輸入資料，與最初呈報確診時不同，或是確診後沒有申報，市民可致電衛生署熱線或透過電郵查詢記錄。