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美股中段升270點

2022-04-21 列印
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美股杜指開市後靠穩，但受到Netflix股價大跌近四成衝擊，納指逆市下跌。杜指中段報三五一八二點，升二百七十點；納指則報一三五○八點，跌一百一十點。滙控美國預託證券價格見五十五點二五港元，升一點三港元；騰訊則見三百五十七點七七港元，跌四點二三港元。
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