生產力局 創科錄——「香港發明」獲世界級認可

生產力局於「2022年日內瓦國際發明展」中榮獲38個獎項，為全港獲獎最多的機構，亦是本局歷屆最佳成績，其中「SMART PATCH」更勇奪最高榮譽「評審團嘉許金獎」。是次得獎技術涵蓋多個科研範圍，可見本局及香港的研發成果獲得世界級廣泛肯定，而且得獎技術合作伙伴包括私人企業、政府部門，以至學界，可謂「政產學研」合作之實證 。



透過落地研發協助客戶解決業務痛點及升級轉型，一直是生產力局工作方向中的重中之重，而在本屆生產力局38個獲獎項目中，有接近六成研發已落地應用，大部分與客戶共同開發。能在這項世界級盛事中獲得嘉許，鼓勵我們繼續將更多創科成果商品化。在此，我十分感謝客戶對本局堅定不移的信任和支持，推動我們善用科研成果創造價值，一起發揮創科潛能。



獎項背後，更包含團隊的努力。研發路上，儘管偶有瓶頸位，或是受疫情帶來的不確定因素影響，但我們的團隊勇於接受挑戰、不屈不撓，不但帶領生產力局進步，更有助推進香港創科發展。我很榮幸能成為團隊的一份子，與大家並肩作戰，在科研及不同範疇工作上尋求突破。



我亦喜聞於「2022年日內瓦國際發明展」中，本港研發團隊同樣成績出眾，共囊括204個獎項，創歷年新高。隨著「十四五」規劃明確支持香港建設為國際創新科技中心，以及政府一系列支持創科發展的政策支持，相信本港科研生態圈將繼續蓬勃發展，前景一片光明。



今年除了是香港特別行政區政府成立25周年，更適逢生產力局踏入55周年。生產力局將繼續秉持「創優增值」的理念，以更多創新研發推動更多行業應用先進科技以實踐智能生產，為企業於這個智能化時代提升競爭力及締造可持續發展的企業環境。我們會開發更多貼地且實用的世界級先進技術和創新服務先進應用及智慧城市科研項目，全面促進香港成為國際創新科技中心及智慧城市。

撰文：香港生產力促進局主席林宣武先生

