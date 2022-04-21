「專業工作」港人 留台五年可定居

台灣陸委會透露，已就「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，針對從事「專業工作」的港人，若符合在台灣工作連續居留五年、最後一年的每月收入達基本工資兩倍等條件，就可申請在台定居。



陸委會發言人邱垂正接受台媒訪問時表示，有關修正建議朝向港人，「特別是專業人士、白領階級的港人」，「就業服務法」中的專業工作種類多樣，會按個案情況處理，相關法規調整仍在最後程序中，有待移民署正式公告，強調是希望港人「不需再為身份感到擔憂，能在台灣安身立命、安居樂業」。



就有港人反映，因在內地出生或曾任香港公務員，無法通過定居申請，邱垂正承認台方提高對上述「涉陸因素」的審查強度，但強調不會單純因為過去身份、任職經驗而否決港人的定居申請。