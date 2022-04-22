限聚令放寬 市民大報復 購物娛樂人流爆升

■食肆回復四人一枱。

■大批市民到戲院「過下戲癮」。

■大批市民到海洋公園遊玩，園內人頭湧湧。

嚴厲的限聚令實施三個多月，隨着第五波疫情放緩，昨天終於首階段放寬，難得解禁，大批市民外出「報復式」吃喝玩樂，市面人頭湧湧。有商場指，人流及營業額將分別按月上升七成及五成。市民拿着消費券掃貨，購買珠寶首飾、電器等。有市民集合家人的消費券，一口氣花費十萬元買金飾。食店、戲院及兩大主題樂園亦人山人海。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎說，昨日晚市堂食兼戲院重開，「限聚令」放寬的刺激性將反映零售業復甦程度，估計新地十五大商場放寬後首周末人流及營業額，較復活節長假再升兩至三成，即人流及營業額按月上升七成及五成。此外，新地十五大商場包括apm等，昨日再加碼二百萬元消費獎賞，推出針對限聚放寬行業的新優惠。豪花10萬買金飾抽獎不少市民使用消費券購買高價產品，例如珠寶首飾、電器等。顧客陳小姐用了近十萬元消費券買金飾，她解釋，近日商場推出消費賞優惠，如使用消費券購物，即可參加競逐最高消費賞，可賞$10000 point dollar，「買得多就有機會抽獎，所以用埋屋企人嘅消費券去買，最後再補翻差價」。蘇寧電器周經理指，昨日人流是前日的一倍，有顧客「等開門買嘢」，客人以買家庭電器為主，如雪櫃及電視。多家酒樓座無虛席。「潮館符」經理表示，餐廳正午前一直滿座，生意比前日多了八成，比消費券發放首日更多人，其中過半客人選擇四人一枱。現場不少客人都指，現時能四人一枱飲茶，非常開心。大批人輪候入主題樂園海洋公園關閉三個多月後，昨日重開，推出系列優惠及活動，慶祝開業四十五周年。昨日網上預約爆滿，大批市民一早到場排隊，人頭湧湧。海洋公園行政總裁黃嗣輝希望入場人數能回復到休園前水平。迪士尼樂園重開，近二百人一早在門外輪候入場。為進一步與社區分享快樂，迪士尼決定再向非牟利機構捐贈一萬張樂園一日標準門票。戲院關閉多月後重開，大批市民都到戲院「過下戲癮」。看早場的楊小姐興奮地說，心情激動，期待早日有飲食場次，「睇戲點可以唔食爆谷」。