酒吧麻將館仍須關閉 斥「推我哋落火坑」

昨日首階段放寬社交距離措施，但停業已久的酒吧、麻將館等仍要關閉，香港持牌酒吧會所創會會長梁立仁指，酒吧經營模式與餐廳大同小異，不理解當局安排，強調業界持有正當牌照，又批評政府打壓晚間消閒行業，促請政府公平對待。



有酒吧業界指為應付租金和員工薪酬，已變賣樓、車和手錶，批評政府不讓業界復業，又無提供足夠資助，形容「推我哋落火坑，再踏多兩下」。



香港麻雀娛樂公司董事總經理張家寧表示，麻將館過去兩年共停業逾一年，令不少員工失去工作，又指出麻將館內不准飲食，亦規定客人佩戴口罩，不明白為何未能復業，期望政府提供合理資助。