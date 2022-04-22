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珠海橫琴55萬起 佛山順德中心地鐵上蓋40萬起

2022-04-22 列印
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碧桂園大灣區聯展「折價」優惠於4月22-24日一連三日舉行，是次展銷會集合大灣區 投資熱門地區樓盤，包括珠海橫琴碧桂園臻灣國際、佛山順德碧桂園三龍匯、中山石岐南碧桂園鳳凰城及惠東碧桂園十里銀灘。除了樓價折扣優惠外，客戶購買指定項目更加可以獲贈展銷會大禮包：你買樓我送車/送全屋傢俬電器/送物業管理費/送$10000裝修禮券，優惠只限4月22-24日內親臨展銷會認購客戶。展銷會地點:碧桂園聯展中心-旺角雅蘭中心一期19樓。時段:上午10:30至晚上7:00。預約電話: 2711 2288。
碧桂園大灣區 折價聯展
展銷會4月22-24日
旺角 碧桂園灣區聯展中心
地點：旺角雅蘭中心一期19樓08室
時間：上午10：30至晚上7:00
展會登記熱線：27112288
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