旺角4ward Fitness重開前結業

健身室昨天起獲准重開，但位於旺角的韓式健身中心4ward Fitness則在重開前一日宣佈結業，並指現有會員可過渡至另一間健身中心舒適堡，享用餘下有效之服務，但有會員擔心要另外付費。



4ward Fitness前晚在社交媒體發聲明指，健身業多次被強制要求停業數月，難以繼續經營，又聲稱已與舒適堡達成會員的過渡安排，後者將會為4ward Fitness現有會員，提供餘下有效而未享用之服務。



但有會員去年花費逾七萬元購買一百多堂健身課程，至今仍有八成堂數未上，擔心轉會後需要另外付費。



另有員工聲稱，被拖欠薪金及遣散費約十萬元，受影響員工逾十五人。