旺角4ward Fitness重開前結業

4ward Fitness前晚在社交媒體發聲明指，健身業多次被強制要求停業數月，難以繼續經營，又聲稱已與舒適堡達成會員的過渡安排，後者將會為4ward Fitness現有會員，提供餘下有效而未享用之服務。
但有會員去年花費逾七萬元購買一百多堂健身課程，至今仍有八成堂數未上，擔心轉會後需要另外付費。
另有員工聲稱，被拖欠薪金及遣散費約十萬元，受影響員工逾十五人。
為鼓勵香港青年北上大灣區發展，「大灣區共同家園青年公益基金」舉行大抽獎活動，十八至四十五歲的香港居民，毋須曾在內地工作，只要參加抽獎，即有機會抽中一個中山市物業，價值二百五十萬港元。大獎名額為一人，是...
2022-04-22
國務院昨日發佈《新時代的中國青年》白皮書，表示新時代中國青年生於最好時期，應更自信地融入世界，弘揚和平、正義等全人類共同價值。國新辦發言人賀軍科指，國家高度重視解決「躺平」反映出的深層次問題。中國首次...
2022-04-22
俄軍稱已控制烏南重鎮馬里烏波爾，只剩亞速鋼鐵廠作為烏軍在城內的最後據點。俄羅斯總統普京指示軍隊停止進攻鋼鐵廠，但須繼續實施封鎖，不准任何人進出工廠。與此同時，俄羅斯成功試射新型導彈，普京藉此警告敵人三...
2022-04-22
市況升溫，上車客入市更積極。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓齡新，屬酒店式住宅，吸引區內90後年輕買家垂青，在沒有睇樓情況下購入高層單位。黃文樂指，成交的珀御高層J室，...
2022-04-22
中美股市偏軟，港股亦無運行，跌跌不休，大型科技股領跌，銀行股支撐大市，恒指收報20682點，跌262點，連跌三日，大市成交重上千億元，達1200億元。國指收跌136點，報6962點；科指失守4000關...
2022-04-22
禾夫斯堡距離德甲降班漩渦僅六分，正需要經驗豐富的老前鋒麥斯古斯領軍護級。此子冬季市場加盟至今已入三球，今晚聯賽主場勢跟射手盧卡斯尼美查，合力領軍擊退作客蟲緬恩斯，主勝可捧。（香港時間周六凌晨2:30開...
2022-04-22
MIRROR的AK（江𤒹生）繼前年拍攝《打天下》後，最近再為ViuTV新劇《死角》孭飛，劇中他跟隊友Lokman（楊樂文）和Tiger（邱傲然）飾演同一西洋拳館的師兄弟。因為疫情，該劇拍攝一度延期，近...
2022-04-22
第五波新冠疫情，香港付出沉重代價，料超過一百多萬人染疫，其中逾九千人不幸過身。經過全社會合力抗疫，疫情持續放緩，實施超過三個多月的社交距離措施，由昨天起首階段放寬。困在家中的市民，紛紛外出散心和消費，...
2022-04-22
昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而...
2022-04-21