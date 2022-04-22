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《人民日報》：堅持「動態清零」 香港內地通關必要條件

2022-04-22 列印
■《人民日報》發表評論文章指出，香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部份。
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本港第五波新冠疫情持續緩和。《人民日報》發表評論文章指出，堅持「動態清零」是香港與內地通關的必要條件，強調香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部份。疫情防控成果來之不易，更要堅定「動態清零」的決心，嚴防反彈、絕不鬆懈。

文章表示，香港穩控疫情絕非「自然而然」發生，更不是所謂「與病毒共存」的「躺平」帶來的，而是中央政府全力支援、香港特區政府負起主體責任、香港社會各界團結一心，共同打響疫情防控狙擊戰的結果；再次證明只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散，最大限度保護人民生命安全。
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