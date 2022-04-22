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西班牙醫護20日二次染疫 專家指Omicron可避開疫苗

2022-04-22 列印
■南韓昨新增九萬宗新冠肺炎確診個案。
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西班牙一名已接種三針新冠疫苗的醫護人員，在二十日內先後感染Delta及Omicron變種病毒，是疫情爆發以來已知相隔最短時間的二次染疫個案。有專家指，個案反映Omicron可避開從自然感染或疫苗獲得的免疫力，即使曾染疫或已打針，也不代表能不受感染，但強調疫苗可減低重症和死亡風險。

另外，南韓新增九萬宗新冠肺炎確診個案，相隔兩日再次回落至十萬宗以下，但重症個案微升至八百四十六宗，並再多一百四十七名患者離世。南韓政府自本周起，解除大部份防疫措施，但有當地專家提醒，Omicron亞型BA.2今年下半年會達到中等規模流行，預計今年十一月至明年初，疫情可能反撲。
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