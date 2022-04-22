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日報新聞 > 港聞

美股中段升213點

2022-04-22 列印
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電動車龍頭特斯拉業績勝預期，股價早段抽升，帶動美股上升。杜指中段報三五三七四點，升二百一十三點；納指則報一三五三二點，升七十九點。滙控美國預託證券價格見五十四點七七港元，跌零點二三港元；騰訊則見三百四十一點八一港元，跌六點一九港元。
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