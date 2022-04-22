俄軍稱已控制烏南重鎮馬里烏波爾，只剩亞速鋼鐵廠作為烏軍在城內的最後據點。俄羅斯總統普京指示軍隊停止進攻鋼鐵廠，但須繼續實施封鎖，不准任何人進出工廠。與此同時，俄羅斯成功試射新型導彈，普京藉此警告敵人三...

2022-04-22