假銀行職員超市現金券招徠行騙

有騙徒假冒虛擬銀行職員，於沙田港鐵站外設置街站，以即時提供超市現金券作招徠，吸引途人開立網上銀行戶口，警方接報調查，以涉嫌串謀詐騙拘捕兩人。



警方指，當受害人表示有興趣設立網上銀行戶口，騙徒隨即要求提供個人資料，包括姓名、信用卡等，並拍攝其容貌，訛稱協助受害人開立戶口，惟事後並未收到有關銀行通知。受害人有感疑惑並向銀行查詢，才獲悉自己被騙，而騙徒亦利用其資料申請貸款，案中受害人損失的金額約為四萬八千元。



警方前日於大埔拘捕一名二十三歲本地男子及一名二十六歲本地女子，涉嫌串謀詐騙，懷疑與案有關。行動中，人員檢獲三件懷疑假冒銀行制服、二十五部手提電話等證物。