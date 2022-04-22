假銀行職員超市現金券招徠行騙

警方指，當受害人表示有興趣設立網上銀行戶口，騙徒隨即要求提供個人資料，包括姓名、信用卡等，並拍攝其容貌，訛稱協助受害人開立戶口，惟事後並未收到有關銀行通知。受害人有感疑惑並向銀行查詢，才獲悉自己被騙，而騙徒亦利用其資料申請貸款，案中受害人損失的金額約為四萬八千元。
警方前日於大埔拘捕一名二十三歲本地男子及一名二十六歲本地女子，涉嫌串謀詐騙，懷疑與案有關。行動中，人員檢獲三件懷疑假冒銀行制服、二十五部手提電話等證物。
為鼓勵香港青年北上大灣區發展，「大灣區共同家園青年公益基金」舉行大抽獎活動，十八至四十五歲的香港居民，毋須曾在內地工作，只要參加抽獎，即有機會抽中一個中山市物業，價值二百五十萬港元。大獎名額為一人，是...
2022-04-22
國務院昨日發佈《新時代的中國青年》白皮書，表示新時代中國青年生於最好時期，應更自信地融入世界，弘揚和平、正義等全人類共同價值。國新辦發言人賀軍科指，國家高度重視解決「躺平」反映出的深層次問題。中國首次...
2022-04-22
俄軍稱已控制烏南重鎮馬里烏波爾，只剩亞速鋼鐵廠作為烏軍在城內的最後據點。俄羅斯總統普京指示軍隊停止進攻鋼鐵廠，但須繼續實施封鎖，不准任何人進出工廠。與此同時，俄羅斯成功試射新型導彈，普京藉此警告敵人三...
2022-04-22
市況升溫，上車客入市更積極。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓齡新，屬酒店式住宅，吸引區內90後年輕買家垂青，在沒有睇樓情況下購入高層單位。黃文樂指，成交的珀御高層J室，...
2022-04-22
中美股市偏軟，港股亦無運行，跌跌不休，大型科技股領跌，銀行股支撐大市，恒指收報20682點，跌262點，連跌三日，大市成交重上千億元，達1200億元。國指收跌136點，報6962點；科指失守4000關...
2022-04-22
禾夫斯堡距離德甲降班漩渦僅六分，正需要經驗豐富的老前鋒麥斯古斯領軍護級。此子冬季市場加盟至今已入三球，今晚聯賽主場勢跟射手盧卡斯尼美查，合力領軍擊退作客蟲緬恩斯，主勝可捧。（香港時間周六凌晨2:30開...
2022-04-22
MIRROR的AK（江𤒹生）繼前年拍攝《打天下》後，最近再為ViuTV新劇《死角》孭飛，劇中他跟隊友Lokman（楊樂文）和Tiger（邱傲然）飾演同一西洋拳館的師兄弟。因為疫情，該劇拍攝一度延期，近...
2022-04-22
第五波新冠疫情，香港付出沉重代價，料超過一百多萬人染疫，其中逾九千人不幸過身。經過全社會合力抗疫，疫情持續放緩，實施超過三個多月的社交距離措施，由昨天起首階段放寬。困在家中的市民，紛紛外出散心和消費，...
2022-04-22
昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而...
2022-04-21