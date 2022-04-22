文憑試開考 十二考生竹篙灣應考

中學文憑試今日正式開考，考生如應考當日確診或成密切接觸者，需通知考評局是否應考，若想應考就需往竹篙灣社區隔離設施，考評局提醒考生要做好準備，包括要做快速抗原測試，陰性結果才能應考，並拍下照片作記錄，截至昨日中午共有十二名考生入住竹篙灣。



考生今明兩日要迎戰英國語文科的考試，考評局公開考試總監麥勁生提醒考生須做好準備，填妥健康申報表、帶備准考證等到試場；考生不要嘗試不做快測就到試場，因試場會嚴格執行防疫要求。考評局亦指竹篙灣「隔離試場」已準備就緒，約有六十名監考員已接受培訓，會視乎需要培訓更多監考員。



青年協會升學輔導熱線負責人許強懋指，近兩三個月接獲約二千六百七十宗考生求助，較去年增近一成，他又指考生如考場改為竹篙灣會產生焦慮感，建議考生預先準備好「走佬袋」，並清楚染疫安排流程，以免屆時才急忙了解。