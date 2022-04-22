曾接辦多宗反修例案件 韋智達律師行擬六月停運

律師會昨日向會員發通告，表示收到韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors）發出擬停止執業的通知書（Notice of intention to cease practice），計劃於今年六月三日停止執業。



翻查資料顯示，韋智達律師行曾協助跨性別人士向高院申請司法覆核案，亦在反修例事件期間接辦多宗相關案件，如十八歲女子X指控在荃灣警署被數名警員強姦一案，韋智達律師行代表X發聲明回應警方。此外，印尼女記者Veby Mega Indah採訪反修例示威時，疑遭警員射盲右眼，曾透過韋智達律師行向開槍警員提出私人檢控，惟其後撤銷委託該律師行。