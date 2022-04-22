實惠集團發展宅經濟產品滿足疫下需求 以客為先 照顧香港家庭生活所需

■梁兆邦表示實惠的經營理念為 「以客為先」以及「質素承諾」，在疫情期間進一步優化「宅經濟」相關的線上線下(O2O)業務，致力為香港家庭提供優質傢俬家品。

■實惠推出自家個人護理品牌SECO，提供一系列的個人及家居衞生用物，包括口罩、搓手液及消毒噴霧等。

■實惠的食品專區Pricerite Food 提供多元化的食品選項，由東南亞風味食物到本地原味道的食品都有，令顧客安坐家中也能享受更多種類的食品。

■實惠的傢具以便於收納、提升生活空間為賣點。其最新研發的MESH層架布衣櫃系列，使用時只需作簡單組裝即可。

■全新的「LOFTI BED 隨意閣」系列，適用於高樓底的空間，其組合可自由配搭，隨時打造一個屬於自己的私人小天地。

■掛牆骰（Wall Cube）是一個以「牆」為設計理念的組合式掛牆家具，幫助顧客善用牆身空間靈活儲放物品。掛牆骰具有不同顏色、尺寸及厚薄的櫃框選擇，方便顧客設計出不同形式的組合空間。

■隨意骰（Space Cube）屬於收納地台及地台傢俬系列，可配合顧客的家居環境靈活組合。其地台箱能作九十度揭開，方便隨時收納物件。

■疫情期間，實惠亦不忘扶助弱勢社群，捐贈物資包括口罩、搓手液及百寶檯等，重點在協助基層家庭度過疫情的難關。

■其中一款精選意大利品牌床褥LUSSO，以人體工學設計出針對最佳睡姿的床褥，配合專利獨立太空棉彈簧，於抗疫期間為顧客帶來前所未有的舒適睡眠體驗。

實惠集團(Pricerite)是一家香港本地品牌，以滿足香港家庭在生活上各種所需為己任的大型傢具集團。作為一間立足香港超過35年的老字號，實惠一點都不老，更是業內「新零售」的先行者。實惠憑藉其核心價值－「以客為先」及「質素承諾」，一直提供優質產品和服務。實惠集團執行董事兼行政總裁梁兆邦表示，實惠從事傢俬家品業務三十多年，深明香港的獨特家居環境及香港人對生活質素的追求，所以在疫情前已開展「宅經濟」相關的線上線下(O2O)業務，疫情期間更因應顧客對「快電商」的需求增加而進一步優化其O2O業務，一方面推出不少自家品牌迎合顧客所需，另一方面亦從各地搜羅更多不同類型的產品，致力為香港人提供更多元及優質的產品選擇，貼心照顧香港家庭需要。優化產業鏈 提供穩定貨源及品質保證香港寸金尺土，家居環境一般比較狹小，一些便於收納、盡用空間的傢具甚受歡迎，實惠因應香港家庭對這類產品的需求，從各地搜羅適合的產品，同時亦推出自家品牌滿足市場。梁兆邦表示，實惠一直以顧客的需要為優先考慮，除了提供各類貼心產品，亦提供產品的質素保障。實惠深明顧客對優質貨品的需求，故每項產品的採購過程都十分嚴謹，必須符合一定標準。要做到產品質素保證及貨源穩定供應，必須在產業鏈進行優化。在各地搜羅貨品及供應的速度要夠快，產業鏈要優化才能第一時間將最新的產品運到香港。發展「宅經濟」 滿足疫下香港家庭所需「宅經濟」因應科技及社會需求產生，亦因應兩年以來的疫情而得到更全面的深化及發展。實惠早於疫情前已發展「線上線下」模式的「新零售」平台，產品發展的重心則配合「宅經濟」的結構模式，從產品研發到銷售都以滿足顧客減少外出、多用電商平台購物的特性，真正做到「以客為先」。尤其疫情期間，香港家庭對防疫及衞生用品有殷切需求，實惠利用電商平台的便利，結合本地速遞業務的快速發展，許多急切的貨品如個人防疫用品包括口罩、消毒噴劑、空氣清新機，以及季節性小家電如抽濕機等，都能於最快四小時之內送到顧客手中，急顧客所急。梁兆邦表示，實惠在疫情期間致力發展新商機，「宅經濟」帶動產業發展，主要在以下四大範疇開展新業務：家居衞生及消毒、居家烹飪及飲食、家居整理及在家工作。家居衞生及消毒方面，實惠推出自家個人護理品牌SECO，售賣一系列已獲認證的個人及家居衞生用品，包括口罩、搓手液及消毒噴霧等。由於不少產品都是自家生產，能穩定地提供貨源，在疫情期間為香港家庭提供急切的防疫用品。香港進入後疫情，顧客特別注重健康及身體保養，SECO 因此擴展保健產品系列，提供優質的健康及保健食品，例如維他命及靈芝等，滿足顧客需要。疫情期間，不少人選擇在家煮食，一些多元化的食物選項成為香港家庭的熱門網購項目。實惠為了向顧客推廣在家煮食作為享受食物的新意義，特意成立Pricerite Food從各地搜羅多元化的食物選項，例如挑選一些東南亞口味的食物，令大家安坐家中也能嚐到一些旅行時才享受到的味道；亦推廣不少主打本地原味道的食物；實惠更推出一些自家品牌，例如「漫活人生泰國及日本香米」，為香港人提供優質的食品選擇。香港的家居環境狹小，家居整理產品一直頗受歡迎。實惠憑藉多年傢具業務的經營心得，研發一些完善處理家居空間的折疊式傢具。例如最新推出的MESH層架布衣櫃，使用時只需作簡單組裝即可。其多層的結構實用性強，當不需用時即可摺起來，十分方便。實惠一直致力研發一些提升香港家居空間的用品，貼心滿足消費者的實際需求。疫情期間，在家工作及在家學習已經成為新的「宅經濟」模式，實惠亦緊貼市場需求推出一些在家工作/學習時使用的用品。由於這些家品不是正式的辦公室用具，所以在設計上更小巧靈活，適用於家居比較狹小的環境。在產品質素方面，在家工作系列傢具都經過嚴格的驗證及測試，並通過相關的國際標準及安全認證（例如歐盟及美國等），確保產品優質、安全、可靠。以「新零售」多方面發展業務隨着「宅經濟」的蓬勃發展，實惠亦與時並進，提供更多元化並切合香港家庭需要的傢俬家品，未來的發展方針亦圍繞「宅經濟」優化各產業鏈的發展，包括上述提到的四大新業務範疇，為香港家庭提供更便利、快捷的採購網絡。梁兆邦表示，隨着疫情發展帶來的挑戰及機遇，實惠始終堅持「以客為先」的核心價值，提供多元化產品滿足顧客需要。另外，實惠亦致力開展不同的市場，例如有見香港越來越多人養寵物，並視寵物為家庭成員之一，實惠隨即開發寵物用品市場，為顧客搜羅各種寵物用品，甚至設計寵物傢俬系列。為了令顧客得到更理想的線上購物體驗，實惠將優化線上服務，包括推出「 chat-commerce 」的線上支援，以即時通訊軟件回覆顧客查詢，並提供購物支援。而實惠亦將在網上推出AI家居擺設軟件服務，顧客足不出戶即可在家中模擬傢具擺設的效果，令線上購物更便捷、更立體。產品靈活多變 助客創造生活空間實惠的產品一向以善用空間管理及實用時尚兼備為賣點，自家研發不少引領潮流的產品，例如幾年前風行的變形傢俬，以滿足香港家庭盡用生活空間的特點。實惠集團總經理及採購主管尹翠儀介紹實惠幾款以「天、地、牆」為設計概念的傢具，展示實惠傢具人性化的設計理念。例如全新的「LOFTI BED 隨意閣」系列，適用於高樓底的空間，是一個以衣櫃、書檯、電視櫃及睡床等融合設計的項目，當中組合可自由配搭，隨時打造一個屬於自己的私人小天地。由於這個LOFTI BED 隨意閣結合睡床的設計向上發展，所以以「天」為設計概念。「地」的設計概念為隨意骰（Space Cube），屬於收納地台及地台傢俬系列，可配合顧客的家居環境靈活組合不同的傢俬。隨意骰備有不同的顏色、尺寸及三種不同的高度以供顧客選擇，其地台箱能作九十度揭開，方便隨時收納物件。另外，為了配合收納地台的使用，亦設計出適用於客廳、飯廳、睡房及書房的地台傢具，打造個人化的收納空間。例如具有升降功能的書檯及餐檯，就能配合不同高度的地台使用，相當靈活方便。掛牆骰（Wall Cube）則是一個以「牆」為設計理念的組合式掛牆傢具，幫助顧客善用牆身空間靈活儲放物品。掛牆骰具有不同的顏色、尺寸及厚薄的櫃框選擇，方便顧客設計出不同形式的組合空間，配合家居裝潢作相應設計。除了上述的組合傢具，尹翠儀亦特別推介多款精選床褥品牌，並強調在實惠購買床褥都享有180天的試用及退換保障，希望可以為顧客加添信心及安心。尹翠儀推介的其中一款意大利品牌床褥LUSSO，展現奢華但實用的意大利工匠精神。LUSSO的床褥經過多次的反覆試驗，以人體工學設計出針對最佳睡姿的床褥，配合專利獨立太空棉彈簧，於抗疫期間為顧客帶來前所未有的舒適睡眠體驗。另一款推介的床褥為「Gaialand伽亞樂床褥」，以創新的科技為賣點，破天荒用了蘆薈、綠茶、牛奶融入床褥的面布，令人猶如隨時置物在大自然當中，享受獨特、舒適的睡眠。床褥面料使用的蘆薈成份具有抗菌功能，並具有加強透氣及散熱的特性。