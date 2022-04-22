實惠集團發展宅經濟產品滿足疫下需求 以客為先 照顧香港家庭生活所需

優化產業鏈 提供穩定貨源及品質保證
香港寸金尺土，家居環境一般比較狹小，一些便於收納、盡用空間的傢具甚受歡迎，實惠因應香港家庭對這類產品的需求，從各地搜羅適合的產品，同時亦推出自家品牌滿足市場。梁兆邦表示，實惠一直以顧客的需要為優先考慮，除了提供各類貼心產品，亦提供產品的質素保障。實惠深明顧客對優質貨品的需求，故每項產品的採購過程都十分嚴謹，必須符合一定標準。要做到產品質素保證及貨源穩定供應，必須在產業鏈進行優化。在各地搜羅貨品及供應的速度要夠快，產業鏈要優化才能第一時間將最新的產品運到香港。
發展「宅經濟」 滿足疫下香港家庭所需
「宅經濟」因應科技及社會需求產生，亦因應兩年以來的疫情而得到更全面的深化及發展。實惠早於疫情前已發展「線上線下」模式的「新零售」平台，產品發展的重心則配合「宅經濟」的結構模式，從產品研發到銷售都以滿足顧客減少外出、多用電商平台購物的特性，真正做到「以客為先」。尤其疫情期間，香港家庭對防疫及衞生用品有殷切需求，實惠利用電商平台的便利，結合本地速遞業務的快速發展，許多急切的貨品如個人防疫用品包括口罩、消毒噴劑、空氣清新機，以及季節性小家電如抽濕機等，都能於最快四小時之內送到顧客手中，急顧客所急。
梁兆邦表示，實惠在疫情期間致力發展新商機，「宅經濟」帶動產業發展，主要在以下四大範疇開展新業務：家居衞生及消毒、居家烹飪及飲食、家居整理及在家工作。
家居衞生及消毒方面，實惠推出自家個人護理品牌SECO，售賣一系列已獲認證的個人及家居衞生用品，包括口罩、搓手液及消毒噴霧等。由於不少產品都是自家生產，能穩定地提供貨源，在疫情期間為香港家庭提供急切的防疫用品。香港進入後疫情，顧客特別注重健康及身體保養，SECO 因此擴展保健產品系列，提供優質的健康及保健食品，例如維他命及靈芝等，滿足顧客需要。
疫情期間，不少人選擇在家煮食，一些多元化的食物選項成為香港家庭的熱門網購項目。實惠為了向顧客推廣在家煮食作為享受食物的新意義，特意成立Pricerite Food從各地搜羅多元化的食物選項，例如挑選一些東南亞口味的食物，令大家安坐家中也能嚐到一些旅行時才享受到的味道；亦推廣不少主打本地原味道的食物；實惠更推出一些自家品牌，例如「漫活人生泰國及日本香米」，為香港人提供優質的食品選擇。
香港的家居環境狹小，家居整理產品一直頗受歡迎。實惠憑藉多年傢具業務的經營心得，研發一些完善處理家居空間的折疊式傢具。例如最新推出的MESH層架布衣櫃，使用時只需作簡單組裝即可。其多層的結構實用性強，當不需用時即可摺起來，十分方便。實惠一直致力研發一些提升香港家居空間的用品，貼心滿足消費者的實際需求。
疫情期間，在家工作及在家學習已經成為新的「宅經濟」模式，實惠亦緊貼市場需求推出一些在家工作/學習時使用的用品。由於這些家品不是正式的辦公室用具，所以在設計上更小巧靈活，適用於家居比較狹小的環境。在產品質素方面，在家工作系列傢具都經過嚴格的驗證及測試，並通過相關的國際標準及安全認證（例如歐盟及美國等），確保產品優質、安全、可靠。
以「新零售」多方面發展業務
隨着「宅經濟」的蓬勃發展，實惠亦與時並進，提供更多元化並切合香港家庭需要的傢俬家品，未來的發展方針亦圍繞「宅經濟」優化各產業鏈的發展，包括上述提到的四大新業務範疇，為香港家庭提供更便利、快捷的採購網絡。
梁兆邦表示，隨着疫情發展帶來的挑戰及機遇，實惠始終堅持「以客為先」的核心價值，提供多元化產品滿足顧客需要。另外，實惠亦致力開展不同的市場，例如有見香港越來越多人養寵物，並視寵物為家庭成員之一，實惠隨即開發寵物用品市場，為顧客搜羅各種寵物用品，甚至設計寵物傢俬系列。
為了令顧客得到更理想的線上購物體驗，實惠將優化線上服務，包括推出「 chat-commerce 」的線上支援，以即時通訊軟件回覆顧客查詢，並提供購物支援。而實惠亦將在網上推出AI家居擺設軟件服務，顧客足不出戶即可在家中模擬傢具擺設的效果，令線上購物更便捷、更立體。
產品靈活多變 助客創造生活空間
實惠的產品一向以善用空間管理及實用時尚兼備為賣點，自家研發不少引領潮流的產品，例如幾年前風行的變形傢俬，以滿足香港家庭盡用生活空間的特點。實惠集團總經理及採購主管尹翠儀介紹實惠幾款以「天、地、牆」為設計概念的傢具，展示實惠傢具人性化的設計理念。
例如全新的「LOFTI BED 隨意閣」系列，適用於高樓底的空間，是一個以衣櫃、書檯、電視櫃及睡床等融合設計的項目，當中組合可自由配搭，隨時打造一個屬於自己的私人小天地。由於這個LOFTI BED 隨意閣結合睡床的設計向上發展，所以以「天」為設計概念。
「地」的設計概念為隨意骰（Space Cube），屬於收納地台及地台傢俬系列，可配合顧客的家居環境靈活組合不同的傢俬。隨意骰備有不同的顏色、尺寸及三種不同的高度以供顧客選擇，其地台箱能作九十度揭開，方便隨時收納物件。另外，為了配合收納地台的使用，亦設計出適用於客廳、飯廳、睡房及書房的地台傢具，打造個人化的收納空間。例如具有升降功能的書檯及餐檯，就能配合不同高度的地台使用，相當靈活方便。
掛牆骰（Wall Cube）則是一個以「牆」為設計理念的組合式掛牆傢具，幫助顧客善用牆身空間靈活儲放物品。掛牆骰具有不同的顏色、尺寸及厚薄的櫃框選擇，方便顧客設計出不同形式的組合空間，配合家居裝潢作相應設計。
除了上述的組合傢具，尹翠儀亦特別推介多款精選床褥品牌，並強調在實惠購買床褥都享有180天的試用及退換保障，希望可以為顧客加添信心及安心。尹翠儀推介的其中一款意大利品牌床褥LUSSO，展現奢華但實用的意大利工匠精神。LUSSO的床褥經過多次的反覆試驗，以人體工學設計出針對最佳睡姿的床褥，配合專利獨立太空棉彈簧，於抗疫期間為顧客帶來前所未有的舒適睡眠體驗。另一款推介的床褥為「Gaialand伽亞樂床褥」，以創新的科技為賣點，破天荒用了蘆薈、綠茶、牛奶融入床褥的面布，令人猶如隨時置物在大自然當中，享受獨特、舒適的睡眠。床褥面料使用的蘆薈成份具有抗菌功能，並具有加強透氣及散熱的特性。