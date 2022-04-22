﻿申保就業須強積金戶口﻿ ﻿長者僱員批做法離地﻿

■港府預計，今次「保就業」下有十六萬僱主、一百六十萬僱員及十四萬自僱人士受惠。

政府日前宣佈優化新一輪「保就業」計劃，包括讓持有強積金戶口的自僱人士及六十五歲或以上人士申請。《星島日報》報道，有長者僱員直斥做法「離地」，指草根階層多在退休年齡取消戶口領回強積金，擔心因無法申領補貼而被公司解僱；亦有大部份員工為長者的微型企業，批評新政策排除無強積金戶口的僱員，對「瀕死」的小公司落井下石，期望當局慎重考慮，容許以其他工作證明替代。政府向「防疫抗疫基金」注資四百三十億元，推出「二○二二保就業」計劃，向受疫情直接及間接影響的行業，提供三個月工資補貼。政府估計將有十六萬僱主、一百六十萬僱員及十四萬自僱人士受惠。不過，有不同行業反映，行內不少零散工和六十五歲以上工友，沒有開立強積金戶口，令部份公司未能受惠。有從外地入口麵粉和豬油的食物進口商，連同老闆在內只有三位人員，其中兩位六十八歲，最「年輕」的也已六十二歲。有人員坦言 ，疫情下全球貨運價格急升，入口價持續攀升，以其公司入口的西班牙產豬油為例，一個貨櫃升價近二十萬，只能向客戶加價近二百元，「客人走得七七八八，業主又加租，就嚟連糧都冇得出。」65歲即取消戶口取款他直言，「保就業」是微型企業的「救命草」，無奈計劃卻將無開設強積金戶口的僱員排除在外，「政府的做法如同落井下石。」他苦笑說：「我哋啲草根階層唔似得啲官員咁大富大貴，一到六十五歲就會即刻拎番晒啲錢出嚟」，又批評政府「離地」，指有其他方式可作工作證明，如公司出糧戶口的月結單，以及為員工購買勞保的單據等。六十七歲的方叔在一間醫務化驗所任職送件員，提到公司的送件員平均年齡約五十歲，連他在內有三名六十五歲以上員工。原任職運輸業的他，六十五歲退休時適逢疫情初期，因擔心日後強積金虧損，選擇全數取回，並取消戶口，及至休息近一年後再度就業，但無重新供款強積金。方叔慨歎，擔心疫情緩和後，公司會開始裁員，「『保就業』係個好藉口，如果真係被炒，係咪政府負責先？」勞僱會勞方委員、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指出，現行強積金法例並無要求六十五歲以上僱員參與強制性供款，但政府卻以此作為申請「保就業」的工作證明，不排除有僱主認為申請強積金的手續麻煩，與其聘請未必可長時間為公司服務的長者，倒不如將同樣的時間投放在年輕僱員身上。除了六十五歲以上人士，零散工亦多數不會開立強積金戶口。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，環保、保安和清潔行業聘用不少在不同公司短暫工作的零散工，不少公司看中聘用他們不用負擔勞工保障。另有保安業的相關工會指出，業內往往聘用零散工做替更，以十二小時計算，保安公司就每名替更的日薪支出可達一千元，但無法就相關支出申請「保就業」。議員促准後補證明立法會議員、勞聯主席林振昇估計，無強積金戶口的工友估計達數萬人，指雖然「保就業」相較上一次已更完善，但對措施仍有疑慮，特別是為僱員開戶需時，擔心未能趕上「保就業」申請截止日期，建議政府採先交表、後補交戶口證明的方式，並認為當局應表明僱主和僱員在開立強積金戶口後，是否需要重新供款，還是只要開戶、未供款也可。