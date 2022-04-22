國泰加每月津貼 最資深機長加9%

國泰航空向傳媒證實，經檢視薪酬及福利待遇後，決定明年起調高部份駐港機師每月津貼及子女教育津貼，以反映集團投放重大資源於機師人才。



國泰表示，受聘於二○一八年服務合約的高級副機長及機長，每月津貼均會增加，新安排適用於香港受聘的機師。集團同時將上調副機長及二副機長的額外子女教育津貼，每名機師可繼續為最多三名子女，申領有關津貼。



外電早前引述國泰內部公告報道指，國泰將於明年起，按機師職級調整津貼，當中最資深的機長每月可獲三萬六千元津貼，即每年四十三萬二千元津貼，較目前約三十九萬元增加約百分之九，以挽留人才。報道又指，國泰計劃增加部份機師的子女教育津貼，至每年十萬元。