創新署批3000萬 資助廠商設智能生產線

創新科技署發言人昨日表示，「再工業化資助計劃」向李錦記（香港）食品有限公司的蠔油智能生產線項目，及維特健靈大藥廠的茶膠囊智能生產線項目各批出一千五百萬元，共三千萬元的資助。全新的智能生產線將會設於兩間公司位於大埔創新園的廠房。



創新科技署署長潘婷婷在資助協議簽署儀式上表示，是次獲資助的公司李錦記和維特健靈同樣是香港知名的品牌，兩間企業均決定在香港作具規模的投資，可見它們都支持和認同「再工業化資助計劃」。署方一直致力推動本港「再工業化」，並期待更多企業透過「再工業化資助計劃」在香港設立智能生產線，持續為香港經濟注入新動力。