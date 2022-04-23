5‧1起放寬至5人確診始禁飛 非港人准入境 航班熔斷波辣

■國泰從澳洲抵港的CX100航班，昨日起禁止來港七日。資料圖片

為外防輸入，本港仍實施航班「熔斷機制」，但由於太易觸發導致港人難以回港，商界亦批評過嚴。政府昨日宣佈五月一日起調整機制，觸發門檻由現時三名乘客確診，下調至五人，或全機乘客總數的百分之五，以較高者為準；禁飛期由七日減至五日，並允許非香港居民入境。有旅遊業界議員認為措施有助吸引更多人來港，但預料抵港航班短期內不會大增。梁先生向本報指今年二月離港至英國出差，本打算本月十九日乘坐卡塔爾航空，經多哈轉機抵港，但在十五日得知航班被熔斷，禁飛七天，甚感無奈。他其後重新預約本港檢疫酒店，並改乘新加坡航空，本月二十五日經新加坡轉機抵港。他形容重新預訂機票及酒店，手續繁多，不勝其煩，批評政府「好似唔想香港人返嚟咁」。對於政府放寬門檻，他認為實施得太遲。調高觸發門檻 禁飛縮至5日按現行「航班熔斷機制」，如同一班民航客機中有三名或以上乘客抵港後檢測呈陽性，該航空公司從同一地點來港客機將停飛七天。航空業界及商界不斷要求政府放寬限制，政府終宣佈下月一日起調整入境防疫措施，包括放寬航班「熔斷機制」門檻至五名乘客，或全機乘客總數的百分之五，以較高者為準；禁飛期由七天減至五天。政府亦取消非香港居民的入境限制，其抵港檢疫安排，與香港居民相同。同時，下月初起，抵港人士除了在機場要做核酸檢測外，亦要做快速抗原測試，以便更早識別感染。政府解釋本月初解除「禁飛令」以來，輸入個案比例不升反跌，由一至三月的大約百分之三，降至本月大約百分之一；且有意見認為「熔斷機制」過於嚴苛，易打亂來港人士行程，嚴重影響航空公司運作，考慮到疫情發展和應對能力等，認為有空間調整外防措施。議員：來港航班難大增旅遊界立法會議員姚柏良回應本報指，業界歡迎政府放寬入境防疫措施，認為將吸引更多人來港，尤其海外留學生將放暑假，抵港人數將有增長。他形容「熔斷機制」太易觸發，讓回港港人徬徨，亦令旅行社及酒店業難於安排。現時放寬門檻，是「有序恢復來港航班嘅第一步」，但只要維持「熔斷機制」，外國航空都會將運力放在已全面開放的國家，相信來港航班短時間內不會大增。國泰航空指歡迎有關措施，會逐步恢復航班。根據國泰網頁，由本港出發往倫敦、悉尼、東京等將會加開航班。政府本月一日起取消九個國家的「禁飛令」，但仍維持航班「熔斷機制」。本月一日以來約有三十班抵港航班觸發「熔斷機制」，出發地包括倫敦、溫哥華及曼谷等。最新一班為國泰從澳洲抵港的CX100航班，機上有四名乘客確診，昨日起禁止來港七日。