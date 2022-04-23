來港安排變合理 外傭月薪降至5000

對於政府放寬航班「熔斷機制」，香港僱傭代理協會主席（外傭）張結民向本報表示，新措施更合理；而政府早前將入境檢疫期降至七日，外傭檢疫酒店亦充裕，多了僱主願聘請外傭。現時外傭月薪已從早前每月約六千五百元，降至每月約五千元。



張結民指業界歡迎政府將航班「熔斷機制」門檻放寬至五人，或全機乘客總數的百分之五，強調比早前更為合理，但放寬入境防疫措施後，由於仍維持「熔斷機制」，外國航空公司將資源投放在完全對外開放的國家或地區，預料抵港航班短期內不會增多，外傭仍不易抵港。