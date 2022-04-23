21考生須到竹篙灣應考

今屆考生須先做快速抗原測試，將陰性證明連同准考證拍照記錄，及須填寫健康申報表方可應考。教育局指昨共有二十一名考生須到竹篙灣特別試場應考，涉及十一名檢疫考生及十名確診考生，當中一名確診考生因身體不適而選擇不應考。其中十八人在開考前已入住竹篙灣，其餘三人昨早坐抗疫的士到竹篙灣。



在石硤尾兩所學校試場外，有考生戴上面罩和兩個口罩到場，她稱已打兩針疫苗，不擔心會確診，但認為應考前要做足防疫準備，有少許麻煩。另有考生指清晨五時許已起牀做快測，亦特地提早到試場準備，認為一旦快測呈陽性，僅有半小時向考評局申報及召喚抗疫的士是太倉卒。