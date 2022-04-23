新確診跌破600宗 抵港12天印傭復陽

本港新冠疫情持續回落，昨天新增五百七十四宗確診個案，再多十五名患者離世。一名印傭抵港十二天後，在社區檢測結果呈陽性，當局相信為復陽個案。



新確診的五百多宗個案，包括十一宗輸入個案，當中一名三十八歲印傭完成七天酒店檢疫，第十二天在社區檢測中心接受檢測，結果為不確定，病毒量極低。衞生防護中心傳染病處首席醫生區家榮（圖）指，印傭在檢疫酒店期間，同時段及同層內並無感染個案，僱主要接受檢測及家居檢疫。



另外，昨天有二百九十九所學校復課，一名學生快測呈陽性，區家榮稱學校復課後未見有大量學生確診，形容是好的現象，但對於社交距離措施放寬感到憂慮，預期感染數字會稍為上升，但會有預案應對。