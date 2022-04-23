上海增1.7萬宗感染 「九攻堅」爭早清零

本來是四月二十日約朋友吃飯的，但一想第二天，也就是四月二十一日香港放鬆防疫措施，可以四人同枱，那就把約會延後一天，多約兩個朋友。到了二十一日這一天，去了灣仔「和昌飯店」，四個人吃飯，恍如隔世，很是開心...

2022-04-23