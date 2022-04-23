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上海增1.7萬宗感染 「九攻堅」爭早清零

2022-04-23 列印
■在上海市浦東新區北蔡鎮居民區，工作人員把消毒完的物資運上三輪車，準備配送給小區居民。資料圖片
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內地新增逾一萬八千宗本土新冠感染個案，上海疫情仍嚴峻，佔當中九成五，當局宣佈開展九大攻堅行動，力爭早日「社會面清零」。

上海新增超過一萬七千宗本地感染。全市昨日起，執行「社會面清零攻堅九大行動」，包括「中醫藥干預行動」、「社區管控行動」、「檢測篩查行動」等，力爭全市「清零」。其中的社區管控行動，將按照「三區」劃分要求，實施從嚴管控，例如封控區嚴格實施足不出戶、服務上門的要求。上海將開展檢測篩查行動，採取分區分級檢測推進模式，實施「抗原+核酸」組合篩查。

另外，台灣昨日新增三千七百六十六宗本土確診，首破三千再創新高。
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