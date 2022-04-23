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日報新聞 > 港聞

七旬翁遭滿屋雜物壓斃

2022-04-23 列印
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一名獨居七十八歲老翁昨午被發現半身卡在單位大門之間，消防到場後利用爆破工具將單位大門破開，惟老翁證實死亡。據悉屋內僅百餘呎，惟滿佈雜物如「垃圾屋」，有人疑長期囤積雜物，以致物品擠滿整個單位，直迫大門，不排除事主遭雜物壓死。

警方接獲社工報案，到位於何文田邨的寓所，赫見有人卡在大門，相信已死去一段時間。
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