■Eric每天都會傳來甜蜜訊息，博取溫小姐的信任。

網上情緣騙案，禁之不絕，芳心意亂的受害人，損失慘重，動輒數以百萬計，早前一名闊太就被騙六千五百萬元，還賠了真感情。本報獨家訪問了一名網上情騙的受害女子，了解她遇上「英國IT顧問」的經過，揭露網上情人透過五大招，包括「身世坎坷」博同情、「見識廣博」博欣賞、「關懷備至」、「扮專一」，最後「遇財政困難」急需支持，請君入甕。任職零售業的溫小姐接受本報訪問，她五年前跟男友分手，一直單身，「工作和生活圈子，很難結識到異性朋友。」她說，今年三十七歲，希望盡快找到另一半。今年一月中，她膽粗粗學人網上交友，登記沒多久，就有一名自稱Eric的男子與她打招呼，「他自稱是英國香港混血兒，現居英國，任職IT顧問。」溫小姐知道有網上情緣騙案，但對自己說，小心一點，便不會受騙。怎知遇上高手，被Eric五招花言攻破戒心底線。她說，Eric一開始扮可憐和上進，博同情，「他說，三歲時母親病逝，後母對他很差，經常打打罵罵，父親對他漠不關心，總之就很慘。」Eric又聲稱，向政府借貸和半工讀，大學畢業後找到一份好工。之後，Eric在聊天過程中，表現出無所不識，「天文地理、金融財經，又或各國風土人情，他都說得頭頭是道，多數女人都喜歡男人有學識的。」言談間，他透露有投資比特幣，並有可觀回報。聊天過程表現見多識廣網上交誼半個月，溫坦言被Eric的好男人形象吸引，網戀起來。變成虛擬男朋友，Eric再出招扮專一，「有一天，他突然問我電話號碼，說有了我，所以要刪除交友平台帳戶。」為了俘虜她的心，Eric每天定時發訊息噓寒問暖，又說「寶貝，我愛你」、「我相信這是真愛」和「無人可以代替你」等甜言蜜語。在對方連番攻勢下，即使未見過真人，她覺得自己找到了另一半。秒「財困」即露狐狸尾巴一個月後，Eric露出狐狸尾巴，稱打算投資一個項目，但自己戶口不知甚麼原因被銀行凍結，須先交三千五百美元（約二萬七千港元）稅款才能解凍，要求溫匯款給他，承諾數天後還錢，「我起初猶豫，但他說要回流，話終於找到回港定居的原因，就是跟我一起生活，我聽到後沒多想，就匯款給他。」數天後，Eric又說一筆三十萬美元的資金同樣被銀行扣起，需要兩萬美元解決。溫指自己沒這麼多錢，Eric減價至八千美元，「我覺不妥，直接向英國銀行查詢，發現根本沒這回事。」Eric知道身份敗露後，立即消失。溫無奈地說，騙子很狡猾，以謊言攻破女士的防禦戒心，「影響當然大，以後找伴侶，或有心理陰影，總覺得對方是騙子。」