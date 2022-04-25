網上求愛陷阱重重 配對公司：借錢要提防

從事配對服務十年的「MS Matching」負責人Mandy表示，網上求愛，陷阱重重，參與者根本沒方法知道對方背景，隨時被騙，「無論經朋友或同事介紹，起碼都有中間人知道對方的資料，容易求證，但網上尋緣很沒保障，對方可以完全造假去呃人。」Mandy聽過一名女會員說，上網認識一名自稱「博士」的男子，經一段時間熟絡後，男方聲稱因病入院，發來吊鹽水照片作證，問她借三萬元醫藥費，女會員覺可疑上網查證，發現對方竟偷用其他網民照片博同情，才沒有上當。



Mandy提醒單身男女，如生活圈子窄狹，難覓伴侶，最好透過熟人介紹，或求助正規配對公司，多數配對公司會核實會員的背景資料，「任何情況下，剛認識一名異性，又或拍拖沒多久，對方如果要借錢，就要提防，現在太多騙徒利用感情去呃錢。」