料本港有400萬人染疫 已築起自然免疫屏障 孔繁毅促加快放寬社交距離措施

■孔繁毅認為，本港染病毒實際人數，或超過四百萬，社會已築起自然免疫屏障。

過了復活節長假期近一周，新冠確診個案數字不反彈，繼續下跌，昨天錄得四百二十九宗，是二月初以來首次跌破五百宗。有專家分析，料本港有四百萬人染疫，已經築起自然免疫屏障，促當局加快放寬第二期社交距離措施。衞生防護中心回應指，須繼續觀察，始能決定下一階段有甚麼措施或何時放寬。新確診的四百多宗個案，經核酸檢測確診及快速測試陽性呈報各佔一半，另十九宗為輸入個案。再有十三名患者離世，年齡介乎三十一歲至八十九歲，其中三十一歲男死者患有末期癌症。料未來兩星期確診維持三位數港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，本港染病毒實際人數，或超過四百萬，社會已築起自然免疫屏障，抗體水平可維持半年甚至一年，認為趁自然抗體水平高，政府可考慮加快放寬第二期社交距離措施，疫情反彈的機會很細。傳染病處首席醫生歐家榮說，確診數字在穩定水平，有持續緩慢向下的趨勢，但每日新增四百至五百宗仍是較高的數字，料未來兩星期維持在三位數，須繼續觀察，才能決定下一階段有甚麼措施或何時放寬。此外，雖然今波疫情持續緩和，醫管局行政總裁高拔陞指，要積極籌備下一波疫情的應對方案，指兒童免疫力及保護不足是高危群組，若他們受感染或有大批兒童患者入住兒科病房甚或深切治療部，對醫管局無疑是重大挑戰。香港內科醫學院亦指目前約逾三十萬長者未打第一針，屬「高危一族」，未打針的六十歲以上人士死亡風險，比已打針的同齡人士高逾二十倍，不少未打針染疫長者都有肺功能受創，有年長病人只能在醫院裏渡過最後一次生日，「連蠟燭都無力吹」，呼籲長者盡快接種疫苗，減低重症及死亡威脅。