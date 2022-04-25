料本港有400萬人染疫 已築起自然免疫屏障 孔繁毅促加快放寬社交距離措施

新確診的四百多宗個案，經核酸檢測確診及快速測試陽性呈報各佔一半，另十九宗為輸入個案。再有十三名患者離世，年齡介乎三十一歲至八十九歲，其中三十一歲男死者患有末期癌症。
料未來兩星期確診維持三位數
港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，本港染病毒實際人數，或超過四百萬，社會已築起自然免疫屏障，抗體水平可維持半年甚至一年，認為趁自然抗體水平高，政府可考慮加快放寬第二期社交距離措施，疫情反彈的機會很細。
傳染病處首席醫生歐家榮說，確診數字在穩定水平，有持續緩慢向下的趨勢，但每日新增四百至五百宗仍是較高的數字，料未來兩星期維持在三位數，須繼續觀察，才能決定下一階段有甚麼措施或何時放寬。此外，雖然今波疫情持續緩和，醫管局行政總裁高拔陞指，要積極籌備下一波疫情的應對方案，指兒童免疫力及保護不足是高危群組，若他們受感染或有大批兒童患者入住兒科病房甚或深切治療部，對醫管局無疑是重大挑戰。
香港內科醫學院亦指目前約逾三十萬長者未打第一針，屬「高危一族」，未打針的六十歲以上人士死亡風險，比已打針的同齡人士高逾二十倍，不少未打針染疫長者都有肺功能受創，有年長病人只能在醫院裏渡過最後一次生日，「連蠟燭都無力吹」，呼籲長者盡快接種疫苗，減低重症及死亡威脅。