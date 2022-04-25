英美等12國 169童患神秘肝炎

英、美、以色列等十二個國家，截至上周四一共出現一百六十九名兒童確診成因不明急性肝炎，年齡介乎一個月大至十六歲。世衞公佈，至少一名病童死亡，另十七名病人情況嚴重，須接受肝臟移植手術。至少七十四名病人對腺病毒測試呈陽性，二十人感染新冠病毒，十九人同時感染腺病毒和新冠病毒。



世衛仍密切監察情況，並與英國衞生部門及其他成員國的相關部門合作研究。美國衞生當局亦發出全國性警報，提醒醫生留意未成年病人是否出現肝炎徵狀，包括可能與感冒相關的肝炎徵狀。在香港，腺病毒為常見於影響兒童的呼吸道病毒，主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，通常會引致呼吸道疾病，而視乎腺病毒類型，亦可引致腸胃炎、結膜炎等疾病。