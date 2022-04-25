周日掃墓潮 的士站大排長龍

早前疫情嚴重，清明節掃墓活動大減。隨著政府放寬限聚令至四人，市民昨天到港九新界多個墳場及骨灰龕場掃墓，多個的士站大排長龍。



油塘一個商場對開一度有過百人排隊，手持紙紮衣包、鮮花、燒臘等，等的士前往墳場，有市民更稱要等約三、四十輛的士才能上車。有市民指疫情好轉，加上放寬限聚令，便補回拜祭，之後會順道與久未見面的親戚，到酒樓飲茶。