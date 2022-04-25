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英國研究顯示 「長新冠」恐成常態

2022-04-25 列印
■英國最新研究發現，只有兩成九新冠病人，在出院五個月後完全康復。
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部份新冠康復者會出現「長新冠」徵狀，主要有疲倦、肌肉疼痛、失眠等後遺症。英國最新研究發現，只有兩成九病人在出院五個月後完全康復，認為若欠缺有效治療，「長新冠」可能會成為常見情況。研究又發現，女性患者完全復原的可能性，較男性患者低三成三；肥胖患者完全康復的可能性只有一半；而使用呼吸器的患者，完全康復的可能性更大減五成八。
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